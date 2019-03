Starkes Luxemburg startet mit Sieg in die Qualifikation

Dieses Spiel lässt auf weitere gute Auftritte in der Qualifikation zur EM 2020 hoffen: Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft hat am Freitagabend Litauen in der Qualifikationsgruppe B mit 2:1 geschlagen und damit einen Punkte-Dreier zum Auftakt eingefahren. Die «Roud Léiwen» zeigten vor heimischem Publikum über die kompletten 90 Minuten eine starke Leistung, mussten zunächst aber wegen einer Fehlerkette in der Abwehr einem Rückstand hinterher laufen.

Die Holtz-Elf hatte im Stade Josy Barthel zum Beginn des Spiels eigentlich alles im Griff: Der Ball lief gut, die Löwen kamen gut in die Zweikämpfe. Ein Ballverlust des Mainzer Bundesligisten Leandro Barreiro und die Tatsache, dass Maxime Chanot den Vorlagengeber Saulius Mikoliunas nicht richtig anging, führte jedoch in der 10. Minute zur Führung der Gäste durch Fedor Cernych – «ein Geschenk», wie FLF-Präsident Paul Philipp das Gegentor in der Halbzeit bezeichnete.

Gerson Rodrigues erzielt den Siegtreffer

Luxemburg hatte in der Folge deutlich mehr Ballbesitz, war die klar bessere Mannschaft auf dem Platz und erarbeitete sich die bessere Chancen. Olivier Thill setzte zunächst einen Schuss von der Strafraumgrenze weit über das Tor (21.) und Barreiro scheiterte knapp mit einem Kopfball nach einer Flanke von Laurent Jans (35.). Danach fehlte den Gastgebern über weite Strecken der letzte Pass gegen die defensiv tiefstehende und auf Konter lauernde Mannschaft aus Litauen. Kurz vor dem Pausenpfiff schüttelte Vincent Thill allerdings einen Zuckerpass aus dem Fußgelenk und bediente so den durchgestarteten Barreiro. Der tunnelte des litauischen Torwart Ernestas Setkus und netzte zum hochverdienten 1:1 ein.

Nach dem Seitenwechsel hielten die Löwen den Druck aufrecht und wurden in der 55. Mintue belohnt: Gerson Rodrigues traf mit einem schönen Schlenzer zur 2:1-Führung. Gute Chancen hatten im weiteren Spielverlauf Danel Sinani, der es mit einem Gewaltschuss aus der zweiten Reihe probierte (74.) und der eingewechselte Dave Turpel mit einem Schuss auf die kurze Torecke (77.). Doch beide Male parierte der litauische Schlussmann glänzend. In der Nachspielzeit scheiterte Rodrigues noch in einer Eins-gegen-eins-Situation gegen den Torwart. Im Parallelspiel in der Gruppe B trennten sich Portugal und die Ukraine mit einem 0:0-Unentschieden.

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)