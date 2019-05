FLF beendet Futsal-​​Meisterschaft vorzeitig

Es ist nicht leicht, in Luxemburg ein Futsal-Fan zu sein. Bei mehreren Partien kam es in letzter Zeit zu Übergriffen, zuletzt beim Playoff-Finale am Sonntag zwischen dem FC Differdingen 03 und der RFCU in Oberkorn. Am 29. Januar war es das Derby zwischen Futsal Wilwerwiltz und dem FC Wiltz 71, das sich in einen Faustkampf verwandelte. Dabei kam es zu einem Angriff auf einen Schiedsrichter und zu einem Kampf mit Spielern und Offiziellen beider Mannschaften. Am Sonntag, den 10. März, gab es zusätzlich einen heftigen Kampf zwischen rund 70 Etzella- und Jugendfans bei einem BGL-League-Spiel.

Der Rat des Luxemburger Fußballverbandes (FLF) traf sich am Montagabend, um diese Zwischenfälle zu analysieren. Das Ergebnis: «Der Vorstand hat beschlossen, die Futsal-Meisterschaft 2018/2019 mit sofortiger Wirkung zu beenden». In einer Erklärung heißt es: «Um die körperliche Unversehrtheit von Spielern, Schiedsrichtern und Zuschauern zu gewährleisten, ist dies der einzig mögliche Schritt».

Ein sehr schlechtes Image

Joël Wolff, Generalsekretär des Luxemburger Fußballverbandes (FLF), zeigte sich gegenüber «L'essentiel» frustriert: «Mir gehen diese Kämpfe auf die Nerven. Wir haben noch andere Dinge zu tun, als uns mit Übergriffen in Futsal-Spielen zu beschäftigen. Da stellt sich doch die Frage: Kommen die Spieler, um Fußball zu spielen oder um zu kämpfen?»

Was den Vorfall vom Sonntag in Oberkorn anbelangt, gibt es noch noch keine Entscheidung, mit welchen Konsequenzen die Verantwortlichen rechnen müssen. Das Bundesgericht der FFL wird sich am Donnerstag treffen, um den Fall zu prüfen. Es könnte zu Strafmaßnahmen kommen oder eine Untersuchung anberaumt werden, um Aufschluss über die Vorfälle zu geben, die dem Futsal im Großherzogtum ein schlechtes Image verleihen.

(pp/L'essentiel)