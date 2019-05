Alle Luxemburger Medaillen auf einen Blick

Artikel per Mail weiterempfehlen

29. Mai Zweiter Wettkampftag

Pétanque:

Die Luxemburger Herren gewinnen Gold im Teamwettbewerb. Claudio Contardi und Massimo Santioni setzen sich in allen Partien durch. Zunächst schlagen sie Montenegro mit 13:8, dann Monaco mit 13:8 und im dritten und letzten Spiel das Team aus Andorra mit 9:8. Silber geht an Andorra, Bronze an Monaco.

28. Mai Erster Wettkampftag

Luxemburg führt den Medaillenspiegel nach Tag eins an. Die Ausbeute: Fünfmal Gold, sechsmal Silber und fünfmal Bronze. Dahinter lauern die Teams aus Monaco und Liechtenstein, die ebenfalls fünf erste Plätze erreichten.

Schwimmen:

• Die luxemburgische 4x100-Meter-Staffel (Herren) gewinnt erwartungsgemäß die Goldmedaille. Raphael Stacchiotti, Julien Henx, Pit Brandenburger und Bob Sauer verweisen Malta und Island auf die Plätze.

• Zweites Gold für Raphael Stacchiotti über 200 Meter Lagen. Er schlägt in 2:03,11 Minuten vor Christoph Meier aus Liechtenstein (2:04,31) und dem Zyprer Thomas Tsiopanis (2:06,79) an.

• Das dritte Gold für Luxemburg holt Pit Brandenburger über die 1500 Meter Freistil. Er benötigte bis zum Anschlag 15:47.49 Minuten (neuer luxemburgischer Landesrekord) und ließ seinen Gegnern mit der starken Zeit keine Chance.

• Zweimal Silber für das Großherzogtum: Joao Soares Carneiro (200 Meter Schmetterling) und Sarah Rolko (200 Meter Rücken) erreichen einen Platz auf dem Podium.

• Über die 200 Meter Rücken gibt es Gold und Silber für Luxemburg: Raphael Stacchiotti holt in 2:05,03 Minuten den Sieg, vor Remi Fabiani (2:06,71). Romain Vanmoen aus Monaco gewint Bronze.

• Monique Olivier (2:18,30) und Lena Peters (2:21,76) gewinnen über 200 Meter Schmetterling Silber und Bronze.

• Da ist das erste Gold für Luxemburg: Julien Henx gewinnt die 100 Meter Freistil in 51,05 Sekunden. Bronze geht ebenfalls ins Großherzogtum: Pit Brandenburger schaffte in 51,15 Sekunden den Sprung aufs Podium. Silber geht an Harry Stacey aus Malta.

Judo:

• Kim Eiden (bis 52 Kilogramm) und Claudio Nunes Dos Santos (bis 73 Kilogramm) holen jeweils Silber.

• Denis Barboni (bis 90 Kilogramm) und Tom Schmit (bis 66 Kilogramm) gewinnen über den Hoffnungslauf (Repechage) Bronze.

• Luxemburgs erste Medaille der diesjährigen Kleinstaatenspiele tütet Monique Kedinger ein. Sie holt schon vor den Finalkämpfen Bronze, da ihre Gewichtsklasse (bis 70 Kilogramm) in einem Rundenturnier (jeder gegen jeden) ausgetragen wurde.

Medaillenspiegel der Kleinstaatenspiele

1 LUX 6 6 5 17

2 MON 5 4 7 16

3 LIE 5 1 1 7

4 MNE 3 0 2 5

5 CYP 2 5 2 9

6 ISL 1 1 4 6

7 MLT 0 3 3 6

8 AND 0 1 2 3

9 SMR 0 1 2 3

(L'essentiel)