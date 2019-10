«Wie gegen einen Karlovic mit großen Hupen»

Kleiner Satz, große Wirkung: «Es ist so, als würde man gegen Karlovic mit großen Hupen spielen». Diesen Tipp gab Trainer Christian Zahalka am Mittwochabend seiner Spielerin Misaki Doi. Zu diesem Zeitpunkt lag die Japanerin in der Auftaktrunde der Luxembourg Open gegen die Deutsche Julia Görges in Führung. Letztendlich gewann die Titelverteidigerin aber das Spiel gegen Doi mit 5:7, 6:1 und 6:3.

Zahalkas Satz wurde aufgenommen und später in den Sozialen Netzwerken veröffentlicht. Dort ist eine hitzige Diskussion entbrannt. Der Trainer nahm Bezug auf den Kroaten Ivo Karlovic, der genau wie Julia Görges, einen harten Aufschlag hat.

Die Direktorin des Turniers in Kockelscheuer, Danielle Maas, wies darauf hin, dass es nicht in der Verantwortung der Organisation liegt, eine Position einzunehmen oder diese Art von Kommentar zu sanktionieren. «Es ist sicherlich nicht sehr elegant formuliert. Es liegt an der WTA darüber zu entscheiden.» Dem Trainer droht nun eine Geldstrafe.

(fl/nm/L'essentiel)