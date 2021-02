Eugenie Bouchard taumelt im Liebesglück

Männer müssen jetzt ganz stark sein: Tennis-Beauty Eugenie Bouchard ist nicht mehr Single. Die Kanadierin liebt einen Football-Profi aus der NFL. Mason Rudolph heißt der Glückliche und ist der Backup-Quarterback der Pittsburgh Steelers. Heißt: Die Sport-Welt hat ein neues Traumpaar. Die Kanadierin machte die Beziehung via Instagram offiziell. Schickten die beiden Turteltäubchen doch aus dem Urlaub am Strand von Cabo San Lucas in Mexiko Liebespostings.

Mit dem süßen Geständnis geht die öffentliche Liebessuche der Tennis-Spielerin zu Ende. So hatte die 26-Jährige schon im Mai 2020 klar gemacht: Sie ist unzufrieden mit ihrem Liebesleben. Aus diesem Grund sammelte Bouchard Dating-Tipps auf ihrer Instagram-Seite. Ob sich die Kanadierin den NFL-Star dank dieser Tipps schnappte? Unklar. Ebenso was Bouchards altes Super-Bowl-Date zu der neuen Beziehung meint.

2017 wettete die 26-Jährige mit New-England-Fan John Goehrke auf Twitter um den Ausgang des Superbowls zwischen den Atlanta Falcons und den New England Patriots um ein Date. Die Patriots gewannen – und somit Goehrke. Bouchard und der Student trafen sich mehrfach. Es gab gar Gerüchte, dass die beiden tatsächlich ein Paar geworden sind.

(L'essentiel/Nils Hänggi)