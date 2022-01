«Gekreuzigt wie Jesus» – verrückte Djokovic-​​Aussagen

Novak Djokovic muss um seine Teilnahme an den Australian Open zittern. Aktuell befindet sich der Serbe in einem Quarantäne-Hotel in Melbourne und hofft, am Montag dank einer Klage doch noch offiziell einreisen zu dürfen. Verantwortlich für den Wirbel ist der Serbe selber, weil er versucht hatte, dank einer Sonderbewilligung ungeimpft nach Australien zu reisen.

Die Weltnummer 1 hatte sich bereits im April 2020 gegen eine Impfung ausgesprochen, seinen Impfstatus anschließend aber lange geheim gehalten und Fragen dazu entsprechend abgeblockt. Djokovic gilt als Esoterik-Fan. Schon mehrfach zeigte er sich in einem Instagram-Video mit Chervin Jafarieh, einem selbst ernannten Alchemisten. Darin erzählte der Iraner, dass man alleine durch Gedanken die molekulare Struktur von Wasser verändern könne.

Zuletzt kritisierte der Tennis-Superstar im Zusammenhang mit der Impfdebatte gezielt die Medien. Seine Aussagen würden teilweise falsch wiedergegeben, er werde für Propaganda missbraucht. «Es gibt immer weniger freien Journalismus und Informationen. Es geht nur noch darum, Propaganda zu verbreiten, die einer Elite dient», sagte Djokovic im November des letzten Jahres serbischen Medien während des ATP Masters in Paris.

Ehefrau Jelena verbreitete Verschwörungstheorien

Doch der 34-Jährige ist nicht der einzige in der Familie Djokovic, der regelmäßig mit seinen Aussagen für Irritationen sorgt. Seine Frau Jelena, mit der Novak seit 2014 verheiratet ist, sorgte im Sommer 2020 für Kopfschütteln. Auf Instagram behauptete sie, dass Karies- und Zahnfleischprobleme sich negativ auf die Fruchtbarkeit von Frauen auswirken würden. Ihren Followern riet Jelena, regelmäßig Mundspülungen mit Salzwasser und Backpulver durchzuführen.

Nur kurz zuvor war die Serbin schon einmal auf Instagram in ein Fettnäpfchen getreten, als sie dort ein rund zehnminütiges Video des US-amerikanischen Arztes Dr. Thomas Cowan postete. Darin verbreitet dieser die Theorien, dass die 5G-Technologie mitverantwortlich an der Entstehung der Corona-Pandemie sei. Instagram vermerkte den Beitrag daraufhin als Falsch-Information.

Vater Srdjan macht Jesus-Vergleich

Nach der verhinderten Australien-Einreise seines Sohnes meldete sich nun auch Vater Srdjan Djokovic wieder einmal zu Wort. In einem Interview mit der serbischen Zeitung «Telegraf» sagte er, obwohl sich sein Sohn nun «in australischer Gefangenschaft» befinde, sei dieser «so frei wie noch nie». «Von diesem Moment an ist Novak zum Symbol und zum Anführer der freien Welt geworden, der Welt der armen und benachteiligten Nationen und Völker», so der ehemalige Skirennfahrer.

Am Donnerstag legt dieser gar noch einmal nach. «Jesus wurde gekreuzigt, ihm wurde alles angetan, er ertrug es und lebt immer noch unter uns», sagte Srdjan Djokovic an einer Pressekonferenz. «Jetzt versuchen sie Novak auf die gleiche Weise zu kreuzigen und ihm alles anzutun.»

Immer wieder teilte Srdjan Djokovic in den vergangenen Jahren öffentlich aus. Ein besonders beliebtes Ziel des 61-Jährigen: Roger Federer. «Er ist vielleicht der größte Tennisspieler aller Zeiten, aber als Mensch ist er das Gegenteil», sagt er 2013 der serbischen Zeitung «Kurir». Im vergangenen Jahr forderte er in der serbischen Sendung «Sportlight» Federer gar zum Rücktritt auf. «Komm schon, erziehe doch deine Kinder und mach etwas anderes. Geh Skifahren, tu einfach was», hetzte Vater Djokovic. «Tennis ist nicht alles im Leben.»

