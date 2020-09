Linienrichterin erhält Morddrohungen

Normalerweise steht Laura Clark nicht im Mittelpunkt einer Tennis-Partie. Schon seit mehreren Jahren fungiert die US-Amerikanerin als Linienrichterin in der Tenniswelt. Am Sonntag wurde sie jedoch unfreiwillig Teil einer geschichtsträchtigen Disqualifizierung. Novak Djokovic traf Clark im Achtelfinale der US-Open unbeabsichtigt an der Kehle. Die Linienrichterin rang nacht Luft und ging zu Boden. Der Serbe wurde anschließend disqualifiziert.

Wie die Dailymail schreibt, wird Clark nun das Ziel von zahlreichen Anfeindungen. Nachdem ein serbisches Boulevardblatt ihren Namen sowie ihr Instagram-Profil öffentlich machte, lernt sie die dunklen Seiten der Sozialen Medien kennen. Ihr wird Schauspielerei vorgeworfen. Sie soll die Disqualifikation vom «Djoker» provoziert haben.

Unter ihren Bildern, die auch ihre Vorliebe zu Wein zeigen, heißt es: «Du kannst literweise Alkohol trinken, aber keinen kleinen Tennisball überleben? Schlechte Schauspielerei. Schamlos» Ein Nutzer schreibt: «Ich hoffe, sie verrotten in der Hölle dafür.»

Novak Djokovic (-125), the #1 seed in the tournament just got defaulted from the US Open after hitting the line judge in the neck pic.twitter.com/dvJQgLPFfA