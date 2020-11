Medwedew schlägt Djokovic glatt in zwei Sätzen

Der Russe Daniil Medwedew hat beim ATP-Finale in London vorzeitig den Halbfinale erreicht. Der 24-Jährige gewann überraschend klar gegen den serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic 6:3, 6:3 und feierte damit seinen zweiten Sieg. Zum Auftakt hatte Medwedew gegen Alexander Zverev ebenfalls in zwei Sätzen gewonnen. Für Djokovic war es die erste Niederlage. Der zweite Halbfinale-Teilnehmer aus der Gruppe «Tokio 1970» wird nun am Freitag zwischen Zverev und Djokovic ermittelt.

Zverev hatte zuvor seinen ersten Sieg in London geholt und damit seine Chance auf den Einzug in den Halbfinale gewahrt. Der Deutsche, der seine privaten Probleme während dem Spiel zu vergessen schien, gewann gegen den Argentinier Diego Schwartzman 6:3, 4:6, 6:3 und rehabilitierte sich damit für die schwache Leistung bei der Auftaktniederlage gegen den Russen Daniil Medwedew. Nach 2:11 Stunden nutzte Zverev seinen ersten Matchball.

«Es war deutlich besser als am Montag. Diego ist sehr schwer zu spielen. Ich bin glücklich, dass ich gewonnen habe und mir die Chance auf das Halbfinalee erhalten habe», sagte Zverev. Und: «Jetzt freue ich mich auf das Spiel am Freitag. Gegen Novak hier zu spielen ist das Schwerste, was es gibt. Ich werde mich deutlich steigern müssen, dessen bin ich mir bewusst.»

(L'essentiel/nih/dpa)