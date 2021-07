Kerber steht wieder im Viertelfinale von Wimbledon

Angelique Kerber hat das Viertelfinale in Wimbledon erreicht und steht erstmals seit ihrem Triumph bei dem Rasen-Klassiker vor drei Jahren wieder unter den besten acht Spielerinnen eines Grand-Slam-Turniers. Die 33-jährige Kielerin gewann am Montag in London im Achtelfinale 6:4, 6:4 gegen die 17-jährige Amerikanerin Coco Gauff.

The pursuit of #Wimbledon title No.2 continues...@AngeliqueKerber seals her victory over Coco Gauff with an ace, winning 6-4, 6-4 pic.twitter.com/WN6VQnTExi — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2021

Die einstige Nummer eins der Welt nutzte gegen Gauff nach 1:16 Stunden den ersten Matchball. Kerber trifft im Viertelfinale am Dienstag auf die diesjährige Australian-Open-Halbfinalistin Karolina Muchova aus Tschechien, die bisherigen beiden Vergleiche gegen die 24-Jährige hat sie gewonnen.

(L'essentiel/dpa)