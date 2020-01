Bei diesen Outfits vergeht die Lust am Tennis

Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres ist für die Athletinnen und Athleten auch eine Modeshow. Der Bulgare Grigor Dimitrov erschien in speziell gepunkteten Hosen und Jacke zum Zweitrundenspiel gegen Tommy Paul aus den USA, das er in fünf Sätzen verlor. Sein Gegner spielte die Partie in einem Shirt mit demselben Muster. In diesen speziellen Leibchen traten auch der Russe Andrej Rublew und der Italiener Jannik Sinner an.

Nimmt man aus dem grafischen Bereich die positive Variante dieses Outfits, landet man bei Serena Williams. Die Tennis-Queen spielte sich im gepunkteten Kleidchen in die dritte Runde. Gleiches schaffte die Tschechin Petra Kvitova im Look der 1980er-Jahre.

(L'essentiel/heg)