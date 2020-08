Auch Andreescu sagt Teilnahme an US Open ab

Titelverteidigerin Bianca Andreescu aus Kanada verzichtet auf einen Start bei den am 31. August beginnenden US Open der Tennis-Profis. Die Coronavirus-Pandemie habe sie daran gehindert, sich richtig auf den Wettbewerb vorzubereiten, gab die 20-Jährige als Grund an. Zuvor hatte auch der Herren-Champion von 2019, Rafael Nadal, auf einen Start bei den US Open verzichtet.

Bianca Andreescu pulls out of the #USOpen. pic.twitter.com/kA0MWfKblD — Tennis Canada (@TennisCanada) August 13, 2020

Andreescu ist die vierte Frau unter den ersten sieben der Weltrangliste, die auf die Teilnahme bei den US Open in diesem Jahr verzichtet. Zuvor hatten auch Ashley Barty (Australien), Elina Switolina (Ukaine) und Kiki Bertens (Niederlande) ihren Start abgesagt.

(L'essentiel/dpa)