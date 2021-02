Am Freitag hatte Novak Djokovic bei den Australian Open noch bezweifelt, das Turnier aufgrund einer möglichen Verletzung gewinnen zu können. Am Samstag verzichtete er auf das Training und ließ sich röntgen. Der Tennis-Weltranglisten-Erste vermutete nach dem Krimi gegen Taylor Fritz eine Verletzung an den Bauchmuskeln.

Nach dem Spiel gegen Fritz sagte Djokovic: «Ich weiß nicht, ob ich mich in weniger als zwei Tagen davon erholen werde. Ich weiß nicht, ob ich wieder auf den Platz gehen kann oder nicht.» Er habe sogar daran gedacht, die Partie aufzugeben. Gegen Milos Raonic stand Djokovic allerdings wieder auf dem Platz und ließ dem Kanadier keine Chance. Besonders im späteren Verlauf der Partie strahlte der «Djoker» seine gewohnte Ruhe und Souveränität aus.

«In zwei Tagen einen Muskelriss ausheilen – bring mir das bei»

Immer mehr Spieler haben sich nun zur Verletzung von Djokovic gemeldet. Sie sind überrascht über die Blitzheilung des Serben. Rafael Nadal sagt: «Für den Zuschauer kam das irgendwie seltsam rüber». Stefano Tsitispas wird deutlicher: «Ich weiß nicht, ob er tatsächlich verletzt ist.»

Sein Gegner in der dritten Runde, Taylor Fritz, sagt: «Wäre er wirklich verletzt, hätte er nicht weitergespielt.» Der Australier und Kyrgios-Kumpel Thanasi Kokkinakis bläst ins selbe Horn: «In zwei Tagen einen Muskelriss ausheilen – bring mir das bei.»

Djokovic schnappt Rekord von Federer

Wie schwer Djokovic wirklich angeschlagen ist, wird sich wohl in der nächsten Runde zeigen. Dort wartet mit Alexander Zverev ein echter Gradmesser. Die Weltnummer 7 ließ im Achtelfinale dem Landsmann von Djokovic, Dusan Lajovic (ATP 27), keine Chance. An den US Open 2020 erreichte Zverev das Finale.

Egal wie Novak Djokovic das Australian Open beendet. Er gehört wie Roger Federer zu den größten Tennisspielern aller Zeiten. Im März wird er Federer einen Rekord wegschnappen. 310 Wochen war der Schweizer die Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste. Am 8. März wird Novak Djokovic die 311. Woche an der Spitze des Rankings in Angriff nehmen.

(L'essentiel/Sven Forster)