Mandy Minella unterliegt bei ihrem Comeback-​​Match

Es war eine schwierige Rückkehr auf den Platz für Mandy Minella. Die 35-Jährige unterlag am Donnerstag in der zweiten Runde des Turniers von Oeiras in Portugal der Italienerin Lucia Bronzetti (Weltranglistenplatz 301) in zwei Sätzen (6:3, 6:4).

Aufgrund ihrer Weltranglistenposition (142) musste Minella erst in der zweiten Runde antreten. Das Match war ihr erstes Einzel in einem Turnier, das die Luxemburgerin seit der Geburt ihres zweiten Kindes im vergangenen Dezember bestritten hat.

Zurück auf dem Platz also, bereitet sich Mandy Minella nun auf die Qualifikation zu den French Open im Mai vor. Kommende Woche wird sie bei einem weiteren Turnier in Portugal antreten.

(ng/L'essentiel)