Djokovic darf ungeimpft zu den Australian Open

Der Tennis-Superstar Novak Djokovic nimmt an den Australian Open teil. Dies gab der Serbe am Dienstag auf Instagram bekannt. «Ich habe in den Ferien eine fantastische Zeit mit meinen Lieben verbracht und heute geht es mit einer Ausnahmegenehmigung nach Down Under», so der Weltrangenlisten-Erste.

Bis zuletzt hatte der 34-Jährige seinen Imfpstatus nicht veröffentlicht und äußerte sich immer und immer wieder skeptisch in diese Richtung. Jetzt ist auch klar, wieso: Djokovic ist noch gar nicht oder zumindest nicht vollständig geimpft. James Merlino, der stellvertretende Ministerpräsident des Bundesstaates Victoria, betonte zuletzt immer wieder, medizinische Ausnahmen seien «kein Schlupfloch für privilegierte Tennisspieler».

Nun hat es anscheinend doch ein solches «Schlupfloch» gegeben. Fakt ist: Eine medizinische Ausnahme ist nur dann möglich, wenn sie durch zwei Experten-Teams genehmigt wird. Und: Für die Australian Open wäre ein Turnier ohne Djokovic ein großer Verlust gewesen. Schließlich hat der Serbe viele Fans weltweit. Bitter ist diese Meldung jedoch für andere Tennis-Spieler und Spielerinnen, die wegen der Corona-Impfung auf das Turnier in Australien verzichteten. So reist etwa das Top-Talent Olivia Gadecki freiwillig nicht nach Down Under, da sie eine Corona-Impfung ablehnt..

(L'essentiel/Nils Hänggi)