Mandy Minella wird zum zweiten Mal Mutter

Frohe Botschaft aus dem Hause Minella: Die luxemburgische Tennisspielerin ist schwanger. «In diesem Jahr wird es keine Wettkämpfe mehr für mich geben, weil unsere Familie zum Ende des Jahres größer wird», sagte Mandy Minella am Mittwoch im Gespräch mit L'essentiel. Die Escherin, die im November ihrem 35. Geburtstag feiert, erwartet mit ihrem Ehemann Tim Sommer ihr zweites Kind, nachdem sie im September 2017 ein Mädchen zur Welt gebracht hat.

Ihre Karriere, die bereits durch die Corona-Krise auf Eis gelegt worden war, will sie jedoch noch nicht beenden. «Wenn während der Schwangerschaft und der Geburt und mit dem Baby alles gut läuft, will ich noch ein letztes Mal in Form kommen, um meine Karriere mit einem guten Gefühl zu beenden», sagte Minella, die den Mai 2021 für ihr Comeback angepeilt hat.

Minella wird während ihrer Schwangerschaft und Babypause in einer geschützten Rangliste geführt. «Dadurch kann ich noch zwölf Turniere spielen. Eine tolle Möglichkeit», sagt sie.

(L'essentiel)