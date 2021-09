Ostapenko und Tauson ziehen ins Halbfinale ein

Jelena Ostapenko hat am Freitag bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open in Kockelscheuer das Halbfinale erreicht. Die Lettin bezwang die Französin Alizé Cornet, Nummer 72 der WTA-Rangliste, in zwei Sätzen mit 7:6 und 6:2. Dabei musste die Nummer 30 der Weltrangliste gleich im ersten Satz in den Tie-Break (8:6). Ostapenko trifft im Halbfinale auf die Siegerin der Viertelfinal-Partie zwischen Belinda Bencic und Ljudmila Samsonowa.

Ebenfalls im Halbfinale steht die Dänin Clara Tauson. Die Nummer 70 der Weltrangliste hatte beim 6:3, 6:2-Sieg gegen die Tschechin Marie Bouzkova scheinbar wenig Mühe. Im Halbfinale trifft Tauson auf die Siegerin der Partie zwischen Markete Vondrousova und Elise Mertens.