Kehrt die ehemalige Tennis-​​Queen Ana Ivanovic zurück?

Sie war einer der glamourösesten Tennis-Profis der vergangenen Jahre. Doch Ende 2016 trat Ana Ivanovic mit 29 Jahren vom aktiven Sport zurück. Nun ist sie 33 und es macht den Anschein, als wollte sie es nochmals wissen und plane ein Comeback. Das berichten zumindest diverse serbische Medien. Grund zur Hoffnung für Ivanovic-Fans gibt es gleich doppelt.

Zum einen postete die Serbin am 1. April ein vielversprechende Foto auf Instagram. Wer nun denkt, das sei ein Aprilscherz, dem sei gesagt, dasselbe Foto mit derselben Nachricht hatte sie einen Tag zuvor bereits auf Twitter veröffentlicht. Sie schreibt: «Mein Schlüssel zu einem glücklichen und erfolgreichen Leben? Folge deiner Passion und höre auf niemanden, der dich nicht versteht.»

Will die ehemalige Weltnummer Eins also wieder professionell Tennis spielen? Sie werde zumindest ihr Comeback geben, am WTA-Turnier Belgrad Open (vom 16. bis 22. Mai) – das sagte der Turnierdirektor Djordje Djokovic, der Bruder des 18-fachen Grand-Slam-Siegers Novak Djokovic. In einer TV-Show sagte Djordje Djokovic, dass er eine große Tennisbotschafterin mitbringen wollte. Ob er Ivanovic meine, wurde er gefragt und er antwortete sofort mit «Ja».

Noch ist weiter unklar, ob Ivanovic ihr Comeback geben wird und wenn ja, in welcher Form. Wird sie richtig zurückkehren oder nur eine Exhibition – an der Seite von Novak Djokovic – spielen? Vieles scheint möglich. Denn Ivanovic hat ihr Feuer für den Sport nicht verloren. Sie postete Ende 2020 folgende Worte auf Instagram: «Vor vier Jahren habe ich meine Tenniskarriere beendet. Ich bin noch immer dankbar für jede einzelne Erinnerung, jeden Sieg und jede Lektion. Folge immer deinen Träumen. Es lohnt sich so.»

Ivanovic gewann in ihrer Karriere 15 Turniere, darunter ein Grand Slam, das French Open 2008. Zwölf Wochen war sie die Nummer Eins der Welt. Die Serbin ist seit 2016 mit dem ehemaligen Fußballprofi Bastian Schweinsteiger verheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Söhne, Luka (3) und Leon (1).

(L'essentiel/Adrian Hunziker)