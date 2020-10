Djokovic steht im Halbfinale der French Open

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat zum zehnten Mal in seiner Karriere bei den French Open das Halbfinale erreicht. Der 33 Jahre alte Tennisprofi aus Serbien setzte sich am Mittwochabend in einer Neuauflage des abgebrochenen US-Open-Achtelfinals gegen den Spanier Pablo Carreño Busta nach einem Satzverlust noch mit 4:6, 6:2, 6:3, 6:4 durch. Im Halbfinale am Freitag trifft Djokovic auf den Griechen Stefanos Tsitsipas.

Das andere Semifinale bestreiten der zwölfmalige Turniersieger Rafael Nadal aus Spanien und der Argentinier Diego Schwartzman. Djokovic strebt in Paris seinen 18. Grand-Slam-Titel an, Nadal seinen 19.

(L'essentiel/dpa)