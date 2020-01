Die Premiere für Tiebreak-​​König Dominic Thiem

Vorentscheidend war der dritte Satz, in dem die Zuschauer ein Wechselbad der Gefühle erlebten. Thiem führte rasch und hatte bei 3:1 und 0:30 Chancen auf ein Doppelbreak, doch Zverev hielt dagegen und kam seinerseits bei 5:4 zu zwei Satzbällen. Mit zwei Hochrisiko-Schlägen wehrte der «Dominator» aber beide ab und bestätigte anschließend seine Tiebreakstärke. «Das war ein Schlüsselmoment im Spiel», erklärte Thiem. Schon im Viertelfinale gegen Rafael Nadal hatte er alle drei Kurzentscheidungen für sich entschieden. Besonders wertvoll war der Vorsprung, weil Zverev in den ersten drei Sätzen eine unglaubliche Quote erster Aufschläge von 84 Prozent hatte.

Auch im vierten Satz musste das Tiebreak entscheiden und wieder zeigte Thiem, dass er im Moment in dieser Sparte unantastbar ist. Er führte rasch mit zwei Mini-Breaks 3:0 und gewann letztlich nach einem verwerteten Vorhand-Volley mit 7:4. «Es war ein unwirkliches Spiel», sagte Thiem, «ich konnte ihn praktisch nicht breaken, er hat so gut serviert. Und mit den beiden Tiebreaks war es wieder so eng.» Auf seine Tiebreakstärke angesprochen, sagte er: «Tiebreaks sind immer 50:50. Ich habe die letzten immer gut begonnen und das gibt natürlich viel Selbstvertrauen.»

Der erste Neunziger-Jahrgang mit dem Titel?

Thiem ist mit 26 Jahren der jüngste Melbourne-Finalist seit Novak Djokovic 2013. Falls er am Sonntag auch den Titel gewinnt, ist er der erste in den neunziger Jahren geborene Spieler, der einen Grand-Slam-Titel auf dem Konto hat. Allerdings wartet nun mit Novak Djokovic die größtmögliche Herausforderung: Im Head-to-Head führt der Serbe 6:4.

Der Österreicher beweist nun auch auf höchster Stufe, dass er nicht nur ein Sandplatzspezialist ist. Der Champion von Indian Wells, der im Finale im letzten März Roger Federer bezwang, hatte seine bisherigen Major-Finals beide in Roland Garros erreicht. Mit dem Großerfolg in Melbourne beendet er eine Durststrecke, zuletzt war er in Wimbledon und beim US Open in der Startrunde gescheitert.

(L'essentiel)