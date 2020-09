Djokovics fataler Wutausbruch

Die ungewöhnlichste US Open wird immer skurriler: Alles hatte auf einen Sololauf von Novak Djokovic hingedeutet, nun ist er disqualifiziert. Was war passiert? Der Serbe war sichtlich entnervt, nachdem er im Achtelfinale gegen den Spanier Pablo Carreño Busta bei 5:4 drei Breakchancen zum Gewinn des ersten Satzes verpasst hatte. Im folgenden Game ließ er sich bei eigenem Aufschlag bei 0:30 nach einem Sturz an der Schulter behandeln, musste daraufhin aber das Break zum 5:6 hinnehmen.

Sichtlich frustriert, schoss er einen Ball nach hinten, ohne zu schauen. Nicht besonders scharf, und sicher nicht in der Absicht, jemandem zu schaden. Doch der Ball traf eine Linienrichterin unglücklicherweise am Hals, sie sank sofort zu Boden. Der erschrockene Djokovic eilte zu ihr, um zu sehen, wie es ihr geht. Sie blieb eine Weile liegen, dann stand sie auf und verließ die Arena. Immer noch unter Schock, wie es schien.

Die turnier-Schiedrichter, kamen auf den Platz, es entbrannten längere Diskussionen. Djokovic versuchte, seine Disqualifikation noch abzuwenden, gab sich reuig. Am Netz redete er länger auf die Unparteiischen ein, die ihm beizubringen versuchten, dass er keinen Spielraum habe. Nach einigen Minuten wurde die Disqualifikation offiziell verkündet. Den Verantwortlichen blieb laut Regelbuch gar keine andere Wahl. Der Serbe schüttelte Carreño Busta die Hand und verließ die Arena. Er ist erst der fünfte Spieler, der in der Profiära bei einem Grand Slam disqualifiziert wurde. Den Anfang machte 1990 am Australian Open der Amerikaner John McEnroe.

Das Turnier veröffentlichte darauf ein Statement, in dem es festhielt: «In Übereinstimmung mit dem Grand-Slam-Regelwerk hat der Tournament Referee Novak Djokovic nach seiner Handlung, einen Ball absichtlich oder fahrlässig innerhalb des Spielfelds zu schießen ohne Rücksicht auf die Folgen, vom US Open ausgeschlossen. Aufgrund dieses Verstoßes verliert Djokovic alle Ranglistenpunkte, die er beim US Open erzielt hat, und wird mit einer Geldstrafe in Höhe des beim Turnier gewonnenen Preisgeldes belegt, zusätzlich zu allen Geldstrafen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall verhängt wurden.»

Fatale Monate für Djokovic

Das Jahr, das für Djokovic mit dem Titel bei der Australian Open so gut begonnen hatte, hat sich für ihn damit sehr ungünstig entwickelt. Zuerst geriet er in die Schlagzeilen, weil er in seinen Video-Unterhaltungen behauptet hatte, man könne schmutziges Wasser mit positiven Gedanken reinigen. Dann das Desaster mit seiner Adria-Tour, die abgebrochen werden musste, weil sich mehrere Spieler mit Covid-19 angesteckt hatten – Djokovic und seine Frau Jelena inklusive. Nun die Disqualifikation in New York, wo der Turniersieg für ihn in seiner blendenden Form fast nur noch Formsache schien.

Der Serbe hatte keine Lust, sich für den Vorfall zu erklären, verließ die Anlage in Flushing Meadows, ohne an der obligaten Pressekonferenz teilzunehmen. Dies kostet ihn 20.000 Dollar Strafe, was er verschmerzen wird. Mehr weh wird ihm tun, dass er in New York eine goldene Chance verpasst hat. Er bleibt einstweilen bei 17 Grand-Slam-Titeln – hinter Rafael Nadal (19) und Roger Federer (20). Weiter geht es Ende Oktober mit dem French Open, wo der Spanier wieder teilnehmen wird.

Flushing Meadows wird nun sehr interessant: Erstmals seit der US Open 2014, als Marin Cilic im Finale Kei Nishikori schlug, wird man einen neuen Grand-Slam-Sieger sehen. Wer von den Jungen ist bereit, diese Chance zu packen?

(L'essentiel/Simon Graf)