Rafael Nadal scheitert bei den Australien Open

Der Rekord bleibt bestehen, 20:20 steht es weiterhin. Sowohl Roger Federer wie auch Rafael Nadal stehen bei so vielen Grand-Slam-Siegen, sitzen also gemeinsam zuoberst auf dem Thron. Der Spanier verpasste die Chance auf Nummer 21 und den damit verbundenen alleinigen Rekord, da er im Australian-Open-Viertelfinale dem Griechen Stefanos Tsitsipas unterlag – und das nach einer 2:0-Satzführung. Nadal verlor 6:3, 6:2, 6:7 (4:7), 4:6, 5:7.

Tsitsipas trifft im Halbfinale am Freitag auf den Weltranglisten-Vierten und ATP-Finals-Champion Daniil Medwedew. Im anderen Halbfinale stehen sich der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic aus Serbien und der russische Qualifikant Aslan Karazew bereits am Donnerstag gegenüber.

Medwedew siegt im russischen Duell

Der russische Grand-Slam-Titelanwärter Daniil Medwedew hat gleich zwei imponierende Serien ausgebaut und erstmals den Halbfinale des Australian Open erreicht. Der ATP-Finals-Champion und Weltranglisten-Vierte ließ am Mittwoch seinem Landsmann Andrej Rublew keine Chance und gewann in 2:05 Stunden 7:5, 6:3, 6:2.

«Es ist nie einfach», sagte Medwedew nach dem Erfolg gegen seinen sichtlich von der Hitze geplagten Kumpel und Teamkollegen. «Aber wir wollen alle gewinnen und in den Halbfinale eines Grand Slams.» Zum dritten Mal hat das der Anführer einer starken russischen Tennis-Generation nach seinem Finale-Einzug beim US Open 2019 (Niederlage gegen Rafael Nadal) und dem Halbfinale in New York 2020 (Niederlage gegen den späteren Champion Dominic Thiem) geschafft – nun aber zum ersten Mal beim Australian Open. Und das souverän, obwohl auch er am Ende Krämpfe hatte und sich nach dem verwandelten Matchball zunächst vom Physiotherapeuten behandeln ließ, noch bevor er zum Siegerinterview ans Mikrofon trat.

Weitaus beeindruckender noch als seine Grand-Slam-Bilanz sind allerdings zwei Zahlen, die die aktuelle Form Medwedews bekräftigen: Für ihn war es saisonübergreifend der 19. Sieg in Serie und der elfte nacheinander gegen einen Top-Ten-Mann. Seit der Niederlage gegen Thiem in New York hat keiner der Branchenriesen den aufstrebenden Russen bezwungen.

Auf dem Weg zum Titel bei den ATP-Finals der besten acht Spieler der Saison in London besiegte Medwedew nacheinander Djokovic (Gruppenspiel), Nadal (Halbfinale) und Thiem (Finale). Zuvor hatte er Ende des vergangenen Jahres das Masters-1000-Event in Paris gewonnen. Zu Beginn des Jahres holte er mit Rublew den ebenfalls in Melbourne ausgespielten ATP-Cup und entschied alle seine vier Einzel für sich.

Einheimische Barty gescheitert

Deutlich unglücklicher verlief der Arbeitstag für die australische Titel-Hoffnung Ashleigh Barty. Die Weltranglisten-Erste verpasste nach einer 6:1, 2:0-Führung und einer umstrittenen medizinischen Auszeit ihrer Gegnerin den Einzug in den Halbfinale. Die 24-jährige Australierin verlor gegen die Tschechin Karolina Muchova 6:1, 3:6, 2:6. Damit vergab die French-Open-Siegerin von 2019 die Chance auf ihren Premieren-Titel beim Heim-Grand-Slam und auf den ersten Turniersieg einer Australierin in Melbourne seit Chris O’Neil 1978.

Muchova trifft nun am Donnerstag im Halbfinale auf Jennifer Brady. Den anderen Halbfinale zuvor bestreiten die 23-malige Grand-Slam-Turniersiegerin Serena Williams aus den USA und die US-Open-Gewinnerin Naomi Osaka aus Japan.

(L'essentiel/dpa/hua)