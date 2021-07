Diese Stars verpassen Olympia in Tokio

In keiner Sportart fehlen bei den Olympischen Spielen in Tokio so viele Superstars wie im Tennis. Zuletzt sorgte die Absage von Roger Federer für Aufsehen. Der Schweizer muss wegen Knie-Beschwerden seine Teilnahme am Turnier in Japan absagen und verpasst damit wie Landsmann Stan Wawrinka oder andere große Namen wie Rafael Nadal, Serena Williams oder Dominic Thiem den Kampf um olympisches Edelmetall.

Der frischgebackene Wimbledon-Champion Novak Djokovic hat seinen Olympia-Start in Tokio hingegen bestätigt und geht damit auf die Jagd nach dem «Golden Slam». «Ich habe meinen Flug nach Tokio gebucht und werde mich stolz dem Team Serbia für die Olympischen Spiele anschließen», teilte der Weltranglistenerste am Donnerstag auf Twitter mit: «Für mich war es immer eine besondere Freude und Motivation, für Serbien zu spielen und ich werde mein Bestes geben, um uns alle glücklich zu machen!»

Djokovic hatte zuletzt in Wimbledon seinen 20. Grand-Slam-Titel geholt und zog damit in Sachen Major-Titel gleich mit Federer und Nadal. Mit einem Erfolg beim US Open würde der 34-Jährige als erster Mann seit Rod Laver 1969 alle Grand-Slam-Turniere in einem Kalenderjahr gewinnen. Als bisher einzige Frau im Tenniszirkus holte Steffi Graf 1988 auch Olympia-Gold und schaffte damit sogar den sogenannten Golden Slam. Das könnte nun auch Djokovic gelingen.

Dabei dürfte der Weg zu Edelmetall so einfach sein, wie wohl nie zuvor. Neben Federer, Nadal und Thiem fehlen unter anderem auch David Goffin, Nick Kyrgios und Denis Shapovalov. Der Australier Alex de Minaur und der Brite Daniel Evans können aufgrund eines positiven Corona-Tests nicht nach Tokio reisen. Rund die Hälfte der besten 20 Spieler der Welt wird die Spiele also verpassen. Auch bei den Frauen gibt es mit Simona Halep, Johanna Konta, Bianca Andreescu, Victoria Azarenka und Angelique Kerber neben Serena Williams prominente Absagen. Auch Titelverteidigerin Monica Puig fehlt verletzt.

Zahlreiche Titelverteidiger fehlen

Doch auch anderen Sportarten müssen ohne ihre Topstars auskommen. Der amerikanische Dreisprung-Olympiasieger von 2012 und 2016 Christian Taylor fehlt verletzt. Auch der Deutsche Thomas Röhler (Speer) und der Kenianer David Rudisha werden ihren Gold-Triumph von Rio verletzungsbedingt nicht wiederholen können. Dasselbe Schicksal ereilt Kugelstoßerin Michelle Carter (USA) und Hochspringer Derek Drouin (Kanada).

Ganz bitter wird es für Mo Farah. Der britische Doppel-Olympiasieger über 5000 und 10.000 Meter hat es nicht geschafft, sich für die diesjährigen Spiele zu qualifizieren. Das gilt auch für den Silbermedaillen-Gewinner über 100 Meter Justin Gatlin (USA).

Das olympische Basketballturnier hat auch einige gewichtige Absagen zu vermelden. Deutschland muss ohne seinen Star Dennis Schröder auskommen, weil jener aktuell vereinslos ist und das zur Folge gehabt hätte, dass eine mögliche Verletzung extra hätte versichert werden müssen – zu teuer. Australiens Ben Simmons sagte freiwillig ab, weil er lieber weiter trainieren möchte. Bradley Beal fehlt dem US-Basketball-Team wegen einer Corona-Infektion.

Dopingsperren verhindern Olympia-Teilnahme

Ebenfalls nicht am Start sein wird 100-Meter-Weltmeister Christian Coleman, dem eine Dopingsperre zum Verhängnis wird. Auch Caster Semenya konnte sich über 800 Meter nicht qualifizieren, weil sie bei einem Quali-Event aufgrund zu hoher Testosteron-Werte nicht starten durfte. Wegen Dopings verpassen gleich mehrere Olympiasieger von Rio die Spiele in Tokio: Schwimmer Sun Yang aus China, Hammerwerfer Dilschod Nasarow aus Tadschikistan, US-Hürdensprinterin Brianna McNeal sowie der ukrainische Kunstturner Oleg Wernjajew.

Aus einem besondern kuriosen Grund wird Triathlet Alistair Brownlee in Tokio aussetzen müssen. Der britische Olympiasieger von 2012 und 2016 hatte im Juni während des Schwimmens bei einem Triathlon-Wettbewerb in England einen Konkurrenten gestoßen und war daraufhin disqualifiziert worden.

(L'essentiel/Florian Gnägi/Lucas Werder)