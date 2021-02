Serena Williams zieht ins Viertelfinale

Der amtierende US-Open-Champion Dominic Thiem ist beim Australian Open der Tennisprofis überraschend bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Der Weltranglisten-Dritte aus Österreich verlor am Sonntag in Melbourne gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow mit 4:6, 4:6, 0:6 und war dabei weitgehend chancenlos. Zwei Tage nach dem Fünfsatzsieg gegen den Australier Nick Kyrgios wirkte der 27 Jahre alte Thiem angeschlagen und kraftlos.

Die Partie in der Rod Laver Arena dauerte nur 2:01 Stunden, dann verwandelte Dimitrow seinen zweiten Matchball. Im vergangenen Jahr hatte Thiem in Melbourne noch im Finale gestanden. Dimitrow trifft nun im Viertelfinale auf den russischen Überraschungs-Qualifikanten Aslan Karazew. Dieser setzte sich gegen den an Nummer 20 gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 3:6, 1:6, 6:3, 6:3, 6:4 durch und steht als erster Qualifikant seit zehn Jahren bei einem Grand-Slam-Turnier im Viertelfinale. Zudem ist Karazew der erste Qualifikant seit Alex Radulescu 1996 in Wimbledon, der bei seinem Grand-Slam-Debüt das Achtelfinale überstand.

Serena Williams marschiert Richtung Titel Nummer 24

Die Botschaft auf ihrem T-Shirt war eindeutig. «Unstoppable queen» stand in goldenen Buchstaben auf dem dunklen Oberteil, das Serena Williams nach ihrem Viertelfinale-Einzug beim Australian Open in der Pressekonferenz trug. Auf ihrem Weg zum ersehnten 24. Grand-Slam-Titel hat sich die Topfavoritin am Sonntag in Melbourne auch von der zuletzt so formstarken Aryna Sabalenka aus Belarus nicht stoppen lassen. Die 39 Jahre alte Amerikanerin gewann im Achtelfinale mit 6:4, 2:6, 6:4 und ist nur noch drei Siege von der Einstellung des Grand-Slam-Rekords der Australierin Margaret Court entfernt.

Williams verwandelte in der Rod Laver Arena nach 2:09 Stunden ihren ersten Matchball. «Es war verdammt schwer», gab die langjährige Nummer eins der Tennis-Welt zu. «Ich habe einfach versucht, dran zu bleiben», sagte Williams. Nach gewonnenem ersten Satz leistete sich die Amerikanerin im zweiten Durchgang einen kleinen Hänger und gab den Abschnitt mit 2:6 ab. Im dritten Satz gelang ihr aber ein schnelles Break zum 3:1.

Vor Williams hatten beim ersten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison bereits Naomi Osaka aus Japan und Hsieh Su-Wei aus Taiwan das Achtelfinale überstanden. US-Open-Champion Osaka rang in einem hochklassigen Spiel Vorjahresfinalistin Garbine Muguruza aus Spanien mit 4:6, 6:4, 7:5 nieder. Die 23-Jährige wehrte im dritten Satz beim Stand von 3:5 zwei Matchbälle ab.

(L'essentiel/dpa/fos)