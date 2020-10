«Das war ein seltsames Déjà-​​vu für mich»

Es war wieder passiert: Novak Djokovic schoss erneut einen Linienrichter an einem Grand-Slam-Turnier ab – dieses Mal jedoch völlig unabsichtlich. Am French Open im Achtelfinale gegen den Russen Karen Abgarowitsch Chatschanow streckte sich der Serbe beim Versuch, einen Aufschlag zu retournieren, vergeblich. Der Ball traf den Rahmen seines Schlägers und prallte von dort unglücklich ins Gesicht eines Linienrichters.

Die Weltnummer eins entschuldigte sich sofort. Die Partie konnte dann weitergeführt werden, und Djokovic zog souverän in den Viertelfinale ein. Doch noch nach dem Spiel steckte ihm der Linienrichter-Vorfall merklich in den Knochen. Es sei ein «seltsames Déjà-vu» gewesen, sagte er danach.

«Er hatte kleinen Bluterguss»

Der 33-Jährige erzählte: «Eigentlich versuche ich gerade, diesen Linienrichter zu finden. Ich möchte sehen, ob er okay ist, denn er hatte einen kleinen Bluterguss, eine Art Rötung, da, wo der Ball ihn getroffen hat.» Er hoffe, dass es ihm gut gehe, denn es sei schon ein ziemlicher Schlag gewesen.

«Natürlich wird wegen der Ereignisse in New York jetzt wohl eine Geschichte daraus gemacht. Aber das ist mir und vielen anderen Spielern in den letzten 15 Jahren, seit ich auf der Tour bin, schon oft passiert», so der Serbe.

Knapp ein Monat ist vergangen, seitdem Djokovic beim US Open disqualifiziert worden war. Im Achtelfinale schoss der Serbe sichtlich frustriert einen Ball nach hinten, ohne zu schauen. Nicht besonders scharf, und sicher nicht in der Absicht, jemandem zu schaden. Doch der Ball traf eine Linienrichterin unglücklicherweise am Hals, sie sank sofort zu Boden. Die Weltnummer eins wurde nach Diskussionen der Schiedsrichter kurz darauf disqualifiziert.

Erst kürzlich hatte Djokovic für die Abschaffung von Linienrichtern plädiert. Sinnvoller halte er die Einführung eines Videosystems. «Dann wäre die Gefahr auch nicht mehr so groß, dass ich das tue, was mir in New York passiert ist», sagte er.

(L'essentiel/Laura Inderbitzin)