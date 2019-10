Kerber und Sharapova sagen Kockelscheuer ab

Artikel per Mail weiterempfehlen

Herber Rückschlag für die Veranstalter der BGL BNP Paribas Luxembourg Open und die Tennisfans des Großherzogtums: Angelique Kerber aus Deutschland und Maria Sharapova aus Russland treten nicht beim WTA-Turnier in Kockelscheuer an.

Sharapova musste aufgrund einer Schulterverletzung bereits das in dieser Woche laufende Turnier im österreichischen Linz absagen, Kerber fällt wegen einer Verletzung am Bein aus, die sie sich in Peking zugezogen hatte.

Die Russin kommt aber dennoch ins Großherzogtum, um ihre Fans zu treffen. Die Amerikanerin Danielle Collins kommt ebenfalls nicht nach Luxemburg. Bei ihr wurde eine chronische Arthritis festgestellt.

(nm/L'essentiel)