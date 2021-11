Djokovic startet erfolgreich in Saisonabschluss

Topfavorit Novak Djokovic hat seine erste Aufgabe beim Saisonfinale der Tennisprofis gemeistert. Nach anfänglichen Problemen gewann der serbische Weltranglisten-Erste am Montag in Turin gegen den norwegischen Turnier-Debütanten Casper Ruud mit 7:6 (7:4), 6:2. Die ATP Finals mit den acht besten Tennisprofis der Saison starten mit Vorrundenspielen. Die besten beiden jeder Gruppe erreichen das Halbfinale. Die weiteren Gegner von Djokovic in der grünen Gruppe sind der Grieche Stefanos Tsitsipas und Andrej Rubljow aus Russland.

Der Hamburger Alexander Zverev tritt in der roten Gruppe an. Nachdem sein erster Gegner Matteo Berrettini am Sonntagabend verletzt aufgegeben hatte, trifft der Olympiasieger am Dienstag auf den russischen Titelverteidiger Daniil Medwedew.

(L'essentiel/dpa)