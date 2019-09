Kerber, Mertens und Cornet in Kockelscheuer

Sie war in diesem Sommer noch unter den Top 5 der Welt: Die Deutsche Angelique Kerber, die drei der vier Grand-Slam-Turniere (Australian Open und US Open 2016, Wimbledon 2018) gewann, wird einer der Headliner der kommenden BGL BNP Paribas Luxembourg Open (12. bis 20. Oktober) sein. Das kündigten die Organisatoren am Mittwoch bei der Vorstellung der Setzliste für diesjährigen Ausgabe an.

Die Deutsche, die in dieser Saison Finalistin in Indian Wells und Eastbourne ist, nimmt zum fünften Mal am Kockelscheuer-Turnier teil und trifft dort auf die Titelverteidigerin, ihre Landsfrau Julia Görges. «Wir sind sehr zufrieden. Kerber zu haben war eine unserer Prioritäten», sagte Danielle Maas, Turnierdirektorin.

Zusage von Minella steht noch aus – Golovin mit Wildcard

Neben den beiden deutschen Spitzenfrauen wird Luxemburg auch die aufstrebende Belgierin Elise Mertens (24.) begrüßen. Sie war Viertelfinalistin bei den US Open. Die französischen Nachbarn werden mit Alizé Cornet (57.), aber auch der in Libramont geborenen Fiona Ferro auflaufen. Olympiasiegerin Monica Puig, die zum 11. Mal anwesende Deutsche Andrea Petkovic, die Italienerin Camila Giorgi und die Amerikanerin Danielle Collins vervollständigen das Aufgebot, bei dem 23 der 82 besten Spielerinnen der Welt zusammenkommen, darunter drei unter den Top 25.

Eine Überraschung gibt es dann doch: Tatiana Golovins gibt ihr großes Comeback, zehn Jahre nachdem sie ihre Karriere eigentlich beendet hatte. Sie «bat um einen Wildcard für die Qualifikation», bestätigte die Turnierdirektorin. Ob die Luxemburger Tennis-Queen Mandy Minella in Kockelscheuer antreten wird, hängt davon ab, ob sie die Einladung der Organisatoren annimmt.

(Nicolas Martin/L'essentiel)