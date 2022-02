Novak Djokovic ist als Weltsportler nominiert

Der ungeimpfte serbische Tennis-Star versuchte Anfang Januar, mit einer medizinischen Ausnahmegenehmigung nach Australien einzureisen. Die Ausnahmegenehmigung stützte sich auf einen Positiv-Test, den Djokovic am 16. Dezember abgegeben haben soll. Ihm wurde jedoch die Einreise verweigert. Nachdem ein Gericht die Entscheidung zunächst aufhob, entzog Australiens Einwanderungsminister Alex Hawke dem Serben das Visum. Auch ein Bundesgericht bestätigte die Entscheidung.

Djokovic musste Australien nur Stunden vor seinem Auftaktmatch bei den Australian Open verlassen, machte sich danach in Serbien rar, zeigte sich erst in den letzten Tagen wieder vermehrt in der Öffentlichkeit.

Derweil berichteten serbische Medien von einer Strafanzeige wegen der vermeintlichen Fälschung von Djokovics positivem Corona-Test. Dieser soll erst am 26. Dezember erfolgt, allerdings vordatiert worden sein.

Trotz alledem hat der Noch-Weltranglisten-Erste im Tennis die Chance, in wenigen Wochen als Weltsportler ausgezeichnet zu werden. Der 34-Jährige findet sich auf der sechs Sportler umfassenden Shortlist für den Laureus World Sports Award in der Männer-Kategorie wieder. Die Preisverleihung ist für April 2022 geplant.

Ebenfalls nominiert sind: Football-Ikone Tom Brady, Schwimmer Caeleb Dressel, Langstreckenläufer Eliud Kipchoge, Bayern-Torjäger Robert Lewandowski und Formel-1-Champion Max Verstappen.

ICYMI…here’s a reminder of all of the Nominees for the 2022 Laureus World Sports Awards



Who should the Laureus Academy Members pick as the Award winners? #Laureus22 pic.twitter.com/znH27j0quW