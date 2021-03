Djokovic feiert Nummer-​​1-​​Rekord mit Mega-​​Party

In Serbiens Hauptstadt Belgrad hat es am Montagabend eine Mega-Party gegeben. Der frisch gekürte Australian-Open-Gewinner Novak Djokovic ließ sich von seinen Fans vor seinem Restaurant Novak1 feiern, sie zündeten Feuerwerk und Pyros zu Ehren ihres Idols, auf das Rathaus in Belgrad werden die besten Momente aus Djokovics Karriere projiziert. Grund dafür: Der Grand-Slam-Sieger steht nun seit 311 Wochen an der Spitze der Herren-Tennis-Weltrangliste. Das bedeutet, dass der Serbe nun Roger Federer mit dem All-Time-Rekord abgelöst hat.

Djokovic wurde am 4. Juli 2011 das erste Mal Weltranglisten Nummer Eins. Bereits am Australian-Open hat die Profiorganisation ATP bekannt gegeben, dass der Serbe über den 8. März hinaus an der Spitze stehen wird und diesen Rekord knackt.

Party trotz Corona

Es ist verständlich, dass die serbischen Fans ihre Tennis-Legende für diesen Rekord feiern wollen. Auf den Bildern und Videos der Djokovic-Party ist aber nicht viel von Corona-Schutzmaßnahmen zu sehen: Zwar trägt die Weltranglistennummer 1 einen Mund-Nasen-Schutz. Viele Fans und Anwesende aber nicht – Djokovic verteilt Highfives, macht Selfies mit den Fans.

Bezüglich dem Thema Corona-Schutzmaßnahmen sorgte der Tennis-Star schon im vergangenen Jahr für Schlagzeilen. Seine «Adria Tour» hatte sich als Superspreader-Event entpuppt. Beim Turnier hatten sich mehrere Profis und Betreuer angesteckt, auch Djokovic selbst.

(L'essentiel/Florian Osterwalder)