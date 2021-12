Novak Djokovic ist beim Australian Open dabei

Nun hat die Tenniswelt Klarheit. Die Weltnummer 1 im Herren-Tennis wird am Australian Open seinen 21. Grand-Slam-Titel anpeilen. Wie das Turnier bekannt gab, ist Novak Djokovic auf der Teilnehmerliste gemeldet.

Lange war unklar, ob der Tennisprofi am ersten Grand-Slam-Turnier des Tennisjahres teilnimmt. Der Titelverteidiger hatte vor einiger Zeit erklärt, dass er seinen Start beim Grand-Slam-Turnier wegen der erneut zu erwartenden Restriktionen offen lässt, da fand Victorias Premierminister Daniel Andrews schon klare Worte. «Ich glaube nicht, dass ein ungeimpfter Tennisspieler ein Visum bekommen wird, um in dieses Land zu reisen», sagte der Regierungschef des Bundesstaates, dessen Hauptstadt Melbourne ist, am Dienstag.

Roger Federer hingegen wird nicht am Australian Open teilnehmen. Der Maestro wird laut eigenen Aussagen höchstwahrscheinlich erst im Sommer wieder auf die Tour zurückkehren.

(L'essentiel/Florian Osterwalder)