Djokovic spielt bei Comeback nur zweiten Satz

Am Freitag hatte der Weltranglisten-Erste sein Show-Match gegen den Italiener Jannick Sinner kurzfristig platzen lassen. Eine offene Blase an der rechten Hand machte dem Serben zu schaffen.

Für ihn sprang Trainingspartner Filip Krajinovic kurzfristig ein, bestritt den ersten Satz gegen den 19-jährigen Südtiroler und gewann mit 6:3.

Währenddessen hatte sich der 33-jährige Djokovic behandeln lassen, entschied kurzfristig, doch noch auf den Platz zu kommen und vor den 5000 begeisterten Tennis-Fans aufzuschlagen. Der Weltranglisten-Erste bestritt den zweiten Durchgang, gewann diesen mit 6:3.

«Danke, dass ihr hierher gekommen seid, vor solch einem Publikum haben wir seit zwölf Monaten nicht mehr gespielt. Das ist etwas ganz Spezielles», unterstrich der 17-fache Grand-Slam-Sieger.

