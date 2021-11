Peng Shuai ist anscheinend in Sicherheit

IOC-Präsident Thomas Bach hat am Sonntag ein Videotelefonat mit der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai geführt. Wie das IOC mitteilte, waren auch die Vorsitzende der IOC-Athletenkommission, Emma Terho aus Finnland, und das chinesische IOC-Mitglied Li Lingwei anwesend.

Zu Beginn des 30-minütigen Anrufs habe Peng Shuai dem IOC für die Sorge um ihr Wohlergehen gedankt. Sie erklärte, dass sie in Sicherheit sei und wohlauf in ihrem Haus in Peking lebe, aber dass ihre Privatsphäre zu dieser Zeit respektiert werden solle. Deshalb verbringe sie ihre Zeit gerade am liebsten mit Freunden und Familie. Trotzdem werde sie sich weiterhin dem Tennis widmen, dem Sport, den sie so liebe.

«War erleichtert zu sehen, dass es Peng Shuai gut ging»

«Ich war erleichtert zu sehen, dass es Peng Shuai gut ging, was unsere Hauptsorge war. Sie schien entspannt zu sein. Ich bot ihr unsere Unterstützung an und bot ihr an, jederzeit in Kontakt zu bleiben, was sie offensichtlich schätzte», sagte Emma Terho der IOC-Mitteilung zufolge. Am Ende des Gesprächs lud Bach Peng Shuai zu einem Abendessen ein, sobald er im nächsten Januar in Peking ankomme. Sie habe die Einladung angenommen, hieß es vom IOC.

Wohl aufgrund des wachsenden internationalen Drucks veröffentlichte der Chefredakteur der Staatszeitung «Global Times» über das Wochenende diverse Videoclips, die belegen sollen, dass es der früheren Weltranglistenersten im Doppel gut gehe. Allerdings weisen die Videos diverse Merkwürdigkeiten beim Schnitt auf – und Peng Shuai ergreift nicht einmal selbst das Wort.

Schwere Vorwürfe gegen früheren Vize-Ministerpräsidenten

Peng hatte dem früheren Vize-Ministerpräsidenten Zhang Gaoli Anfang November vorgeworfen, sie vergewaltigt zu haben. Sie habe vor sieben Jahren eine Affäre mit ihm gehabt, vor drei Jahren habe er sie dann nach einer Runde Tennis zum Sex gezwungen, obwohl sie sich mehrfach geweigert habe. Pengs Vorwürfe verschwanden umgehend von Webseiten in China. Der Fall der verschwundenen Tennisspielerin hat höchste politische Ebenen erreicht und bringt das Reich der Mitte wenige Wochen vor Beginn der Olympischen Winterspiele (4. bis 20. Februar) in immer größere Erklärungsnot.

Derweil hat die Kommunistische Partei keinerlei Hinweis darauf gegeben, ob sie Pengs Vorwürfen gegen den früheren Spitzenfunktionär Zhang nachgeht. In der Volksrepublik sind wiederholt Personen inhaftiert oder anderweitig bestraft worden, die die Staatspartei öffentlich bloßstellten, anstatt Missstände auf inoffiziellem Weg zu kritisieren.

