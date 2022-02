Zverev nach Ausraster «von sich selbst enttäuscht»

Ausraster von Alexander #Zverev: Beim ATP-Turnier in Acapulco schlägt der Tennisspieler mit seinem Schläger mehrmals auf den Stuhl des Umpire ein. Zusammen mit Marcelo Melo hatte er zuvor gegen das Doppel Glasspool/Heliovaara verloren. @sportschaupic.twitter.com/OTMuHD00AW — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) February 23, 2022

«Es ist schwer in Worte zu fassen, wie sehr ich mein Verhalten während und nach dem gestrigen Doppel bereue», eröffnet Alexander Zverev seine Entschuldigungs-Botschaft. Was war passiert? Der Deutsche rastete beim ATP-Turnier im mexikanischen Acapulco komplett aus, schlug seinen Schläger am Schiedsrichterstuhl kaputt, auf dem der Unparteiische noch saß. Zuvor beleidigte er den Schiedsrichter mehrmals heftig.

Die Tennis-Welt ist empört, kritisiert das Verhalten des 24-Jährigen unter anderem auf Social Media heftig. Zverev selbst zeigt einige Stunden später Reue. Auf Instagram schreibt er: «Ich bin nur von mir selbst enttäuscht.» Beim Schiedsrichter habe er sich mittlerweile persönlich entschuldigt.

«Über meine Taten nachdenken»

Sein Verhalten sei falsch und inakzeptabel gewesen, so Zverev. Dies sah auch die Männer-Organisation ATP so, die sofort auf den Vorfall reagiert und den 24-Jährigen wegen «unsportlichen Verhaltens» vom weiteren Verlauf des Turniers ausschloss, Einzelwettbewerb inklusive.

Wie er die freie Zeit nutzen wird, kündigte die Weltnummer 3 gleich selbst an: «Ich werde die kommenden Tage nutzen, um über meine Taten nachzudenken.» Er wolle sicherstellen, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Zverev: «Es hätte einfach nicht passieren dürfen.» Die Tennis-Welt wird ihm recht geben.

