Djokovic und Berrettini müssen den Platz verlassen

Wegen des bevorstehenden Beginns der Ausgangssperre in Paris ist am French Open am Mittwochabend der Viertelfinale zwischen Novak Djokovic und Matteo Berrettini unterbrochen worden. Um kurz vor 23 Uhr wurden die Zuschauer aufgefordert, das Stadion zu verlassen. Die Tennis-Fans quittierten das mit lauten Pfiffen und «Wir haben bezahlt»-Sprechchören.

Am French Open gibt es in diesem Jahr erstmals Spiele in der Night Session. Bislang hatten diese Partien immer um 21 Uhr begonnen und ohne Zuschauer stattgefunden. Weil in Paris der Beginn der coronabedingten Ausgangssperre von diesem Mittwoch an aber um zwei Stunden nach hinten verlegt wurde und nun erst um 23 Uhr beginnt, durften erstmals 5000 Zuschauer zum Abendspiel auf den Court Philippe-Chatrier. Zum Zeitpunkt der Unterbrechung stand es 6:3, 6:2, 6:7 (5:7), 3:2 aus der Sicht von Djokovic. Danach gewann Djokovic die Partie. Er trifft nun im Halbfinale auf Rafael Nadal.

