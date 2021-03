Novak Djokovic bricht Federers Ranglisten-​​Rekord

Vor dem langersehnten Comeback von Roger Federer auf der ATP-Tour in Doha übernimmt Novak Djokovic an diesem Montag mit nun 311 Wochen an der Spitze der Tennis-Weltrangliste auch offiziell die Rekordmarke von dem Schweizer. Der 33 Jahre alte Serbe führt das Ranking aktuell mit einem deutlichen Vorsprung vor Rafael Nadal an.

Djokovic war erstmals am 4. Juli 2011 die Nummer eins der Tennis-Welt geworden. Dass der Mann aus Belgrad über den 8. März hinaus an der Spitze stehen und den Rekord brechen würde, hatte die Profiorganisation ATP bereits während der Australian Open bekannt gegeben.

Federer immer noch die längste Nr. 1 am Stück

Im Rennen um die meisten Wochen an der Weltranglistenspitze hat Djokovic Federer abgelöst, doch zwei wichtige Rekorde bleiben dem Schweizer vorerst weiterhin vorbehalten. Federer liegt zusammen mit Nadal im Kampf um die meisten Grand-Slam-Triumphe mit jeweils 20 Titeln immer noch vor Djokovic, der bei den Australian Open in Melbourne seinen 18. Erfolg bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere feierte.

Darüber hinaus bleibt Federer nach wie vor der Spieler, der am längsten ununterbrochen die Nummer 1 der Welt war. Zwischen Februar 2004 und August 2008 gelang es dem 39-Jährigen während 237 Wochen in Folge, die Spitzenposition zu verteidigen. Um Federer auch diesen Rekord abzujagen, müsste Djokovic ab jetzt noch beinahe vier Jahre en suite das Ranking anführen.

(L'essentiel/flo/dpa)