Turnier-​​Aus für Daniil Medwedew wegen Corona

Tennis-Star Daniil Medwedew ist an Covid-19 erkrankt. Der Russe wurde beim ATP-1000-Turnier in Monte Carlo positiv auf das Virus getestet und muss den Kampf um den Titel damit vorzeitig aufgeben.

Die Nummer 2 der Welt sagt: «Es ist eine große Enttäuschung, nicht in Monte Carlo zu spielen. Mein Fokus liegt nun auf meiner Genesung. Ich freue mich auf meine Tour-Rückkehr – so schnell und sicher wie möglich.»

Medwedew muss sich in Selbstisolation begeben und wurde in der zweiten Runde des Turniers ersetzt. In der ersten Runde hatte er ein Freilos.

(L'essentiel/sek)