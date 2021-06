Federer geht Djokovic aus dem Weg

Hat Roger Federer nochmals die Chance, Wimbledon zu gewinnen? Gelingt ihm das dieses Jahr? Rafael Nadal (ATP 3) und Dominic Thiem (ATP 5), zwei große Namen, haben für das Grand-Slam-Turnier bereits abgesagt. Und nun geht der Schweizer seinem größten Kontrahenten, der Weltnummer eins Novak Djokovic, längstmöglich aus dem Weg. Denn der 20-fache Grand-Slam-Champion und der Serbe – er steht aktuell bei 19 Titeln – wurden nicht in dieselbe Tableauhälfte gezogen.

Federer (ATP 8) trifft in der ersten Runde auf den Franzosen Adrian Mannarino. Gegen die Weltnummer 42 hat der 39-Jährige in sechs Partien noch nie verloren. In Wimbledon besiegte Federer den 32-Jährigen bereits zweimal: 2011 in der zweiten Runde und 2018 im Achtelfinale.

Auch wenn Federer und Djokovic erst im Finale aufeinandertreffen könnten, wird es für Federer kein Spaziergang. Im Viertelfinale könnte er auf den Russen Daniil Medwedew (ATP 2) treffen.

Djokovic trifft in der ersten Runde auf den mit einer Wildcard ausgestatteten Briten Jack Draper.

(L'essentiel/Adrian Hunziker)