Nadal verzichtet auf Wimbledon und Olympia

Bei den French Open war Rafael Nadal im Halbfinale am späteren Sieger Novak Djokovic gescheitert und hatte damit seinen 14. Titel verpasst. Nun verkündete der Spanier, dass er auf weitere Turniere verzichten werde. Dabei handelt es sich nicht um irgendwelche Turniere, sondern um Wimbledon und die Olympischen Spiele. Auf Twitter schrieb der 35-Jährige: «Es war keine leichte Entscheidung, die ich treffen musste. Aber ich muss auf meinen Körper hören. Ich habe es mit meinem Team diskutiert und ich verstehe jetzt, dass es die richtige Entscheidung ist.»

Nadal hatte in Wimbledon 2008 und 2010 zwei seiner 20 Grand-Slam-Titel geholt. An den Olympischen Spielen in Peking 2008 gewann er die Goldmedaille im Einzel. 2016 legte er im Doppel an der Seite von Marc López nach. «Die Olympischen Spiele haben mir immer viel bedeutet und sie hatten für mich als Sportler immer Priorität», schrieb Nadal. Und weiter: «Ich durfte drei Spiele erleben und hatte die Ehre, Fahnenträger für mein Land zu sein.»

(L'essentiel/Adrian Hunziker)