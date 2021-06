Djokovic kämpft sich ins Viertelfinale

Novak Djokovic hat bei den French Open in Paris das Viertelfinale erreicht, dafür gegen den Italiener Lorenzo Musetti aber Schwerstarbeit verrichten müssen. Djokovic verlor gegen den 19-Jährigen am Montag die ersten beiden Sätze mit 6:7 (7:9), 6:7 (2:7), ehe bei Musetti die Kräfte schwanden und der serbische Weltranglisten-Erste die Partie doch noch drehen konnte. Djokovic gewann die Sätze drei und vier mit 6:1, 6:0, dann gab der Italiener nach 3:27 Stunden beim Stand von 4:0 für Djokovic im fünften Satz entkräftet auf.

Djokovic bekommt es jetzt mit dem nächsten Italiener zu tun. Gegner im Viertelfinale ist Matteo Berrettini, der davon profitierte, dass sein Gegner Roger Federer vor der Partie zurückgezogen hatte.

After a valiant effort, Musetti is forced to retire.@DjokerNole advances to the quarterfinals 6-7(7), 6-7(2), 6-1, 6-0, 4-0 ret.#RolandGarros pic.twitter.com/DcliHyrPzW