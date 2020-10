Djokovic kämpft sich über fünf Sätze ins Finale

Titelverteidiger Rafael Nadal aus Spanien und der serbische Weltranglisten-Erste Novak Djokovic stehen sich im Endspiel der French Open gegenüber. Djokovic gewann am Freitag gegen den griechischen Tennisprofi Stefanos Tsitsipas in einem packenden Fünf-Satz-Match 6:3, 6:2, 5:7, 4:6, 6:1. Zuvor hatte sich Nadal gegen den Argentinier Diego Schwartzman 6:3, 6:3, 7:6 (7:0) durchgesetzt.

A fifth final in Paris!



In just over four hours, @DjokerNole survives Stefanos Tsitsipas 6-3 6-2 5-7 4-6 6-1 to earn the right to play for a second title at #RolandGarros pic.twitter.com/FxF2jZ11DX