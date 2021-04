Kehrt Federer in Madrid auf die Tour zurück?

Die Organisatoren der Madrid Open rechnen wohl mit Roger Federer und Stan Wawrinka als Spieler ihres Turniers. Die beiden Schweizer stehen auf der Teilnehmerliste des Sandplatz-Turniers, das Anfang Mai in Madrid startet.

Seit seinem Comeback in Doha Anfang März war Roger Federer nicht mehr bei einem Turnier dabei. Dort scheiterte er nach einer langen Verletzungspause im Viertelfinale. Federer hat bislang noch nicht angegeben, wo er auf die Tour zurückkehrt. Sollte Federer in Madrid am Start sein, können die Fans wohl auch von einem Auftritt bei den French Open träumen. Es wäre nicht der erste Auftritt in Madrid für Federer. Er gewann das Turnier in der spanischen Hauptstadt drei Mal. Zuletzt im Jahr 2012 auf blauem Sand.

Djokovic und Nadal ebenfalls dabei?

Ebenfalls am Start nach seiner Verletzungspause soll Stan Wawrinka sein. Er musste Ende März am Fuß operiert werden. Er hätte schon längere Zeit Probleme mit seinem linken Fuß gehabt, so Wawrinka. Nun soll er auch in Madrid seine Zelte aufschlagen.

Die Konkurrenz in Madrid wird in diesem Jahr besonders groß sein. Auch Nadal und der letzte Gewinner des Turniers, Novak Djokovic, dürften in Madrid antreten. Im letzten Jahr fiel das Madrid Open wegen der Corona-Pandemie aus.

(L'essentiel/Sven Forster)