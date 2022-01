Danielle Collins spielt sich ins Finale

Die amerikanische Tennisspielerin Danielle Collins ist Ashleigh Barty bei den Australian Open ins Endspiel gefolgt. Die Nummer 30 der Weltrangliste gewann am Donnerstag in Melbourne im zweiten Halbfinale gegen die polnische Top-Ten-Spielerin Iga Swiatek 6:4, 6:1 und erreichte überraschend erstmals das Finale eines Grand-Slam-Turniers.

Danielle Collins, how does it feel to be a Grand Slam finalist? ???? "It feels amazing." #AusOpen • #AO2022 • #AOinterview pic.twitter.com/CWzMRcENHd

Zuvor war die Weltranglisten-Erste Barty mit einem klaren 6:1, 6:3 gegen Collins' Landsfrau Madison Keys erfolgreich gewesen. Am Samstag kann Barty als erste Australierin seit Chris O'Neil 1978 den Titel bei den Australian Open gewinnen.

The fairytale run continues for Danielle Collins ✨



The American delivers an emphatic 6-4 6-1 victory to upset 7th seed Iga Swiatek and advance to her maiden Grand Slam final.



: @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis#AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/NTeCwykXlE