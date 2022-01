Novak Djokovic gibt sein Tennis-​​Comeback

Er will es wieder wissen! Djokovic tritt beim ATP-500-Turnier in Dubai an. Vom 21. bis 26. Februar wird er in der Wüste aufgeschlagen.

Für Djokovic eine seltene Chance: In Dubai ist eine Corona-Impfung nicht für die Einreise vorgeschrieben - es reicht ein gültiges Test-Zertifikat. Somit erspart sich der 34-Jährige ein ähnliches Theater wie vor den Australian Open. Nach einem tagelangen Rechtsstreit wurde er abgeschoben und konnte somit nicht an den Australian Open teilnehmen.

Wie es nach dem Turnier in Dubai für Djokovic weitergeht ist ungewiss. Die anstehenden Masters-Turniere in Indian Wells und Miami erfordern eine Corona-Impfung.

(L'essentiel/red)