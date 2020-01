Muguruza bezwingt Halep im Halbfinale

Außenseiterin Sofia Kenin und die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Garbiñe Muguruza bestreiten am Samstag überraschend das Damen-Endspiel bei den Australian Open. Die ungesetzte spanische Tennisspielerin Muguruza gewann am Donnerstag in Melbourne das zweite Halbfinale gegen die rumänische Wimbledonsiegerin Simona Halep 7:6 (10:8), 7:5 und zog erstmals ins Endspiel der Australian Open ein.

Zuvor hatte die Amerikanerin Sofia Kenin mit dem 7:6 (8:6), 7:5 gegen die australische Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty für eine Überraschung gesorgt.

(L'essentiel/dpa)