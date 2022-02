«Würde mir wünschen, dass es schneller geht»

Es war ruhig geworden um Roger Federer in den letzten Monaten. Die Tennis-Legende bestritt seinen letzten Ernstkampf im Juli vergangenen Jahres in Wimbledon, als ihn der Pole Hubert Hurkacz aus dem Turnier bugsierte. Im August musste Federer sich dann zum dritten Mal am rechten Knie operieren lassen und fehlt seither verletzt. Seitdem gab er letztmals im November ein Update dazu, wie es ihm geht.

Nun gab der 20-fache Grand-Slam-Champion anlässlich eines Sponsorentermins erneut Auskunft über seine Comeback-Pläne. «Bis jetzt durfte ich noch nicht wirklich rennen und schwere Übungen mit Sprüngen und Stop-and-Go-Sprints absolvieren. Ich hoffe, dass ich das dann in ein paar Wochen machen kann und dann werden wir sehen, wie mein Körper darauf reagiert», so Federer, der sich via Videocall zuschalten ließ.

Die Ärzte müssen ihn bremsen

Der Baselbieter betont, dass der «Drive» und die Motivation für ein Comeback noch immer da seien, meint aber: «Ich denke, dass ich erst im April oder Mai besser Auskunft darüber geben kann, wann ich wieder auf den Tennis-Court zurückkehren kann.»

Federer erklärt, wie er momentan seine täglichen Einheiten im Fitnessstudio absolviere. Manchmal ginge es ihm etwas zu langsam, er würde gern schon mehr machen können, sagt der 40-Jährige. Trotzdem seien es «gute Zeiten», auch wenn ihn sein Doktor und alle anderen immer etwas bremsen müssten.

Letzten Sonntag hatte Federer den Finale des Australian Opens aus der Ferne verfolgt und im Anschluss an das Spiel seinem ewigen Rivalen und Freund Rafael Nadal auf Instagram persönlich zum Gewinn des 21. Major-Titel gratuliert und schrieb dabei: «Noch vor wenigen Monaten haben wir beide darüber gewitzelt, dass wir beide an den Krücken gehen. Unfassbar. Unterschätze nie einen großen Champion. Deine Arbeitsethik, Hingabe und Kampfgeist sind unglaublich! Du bist eine Inspiration für mich und zahlreiche andere auf der Welt.»



(L'essentiel/Florian Gnägi)