Zverev bei French Open im Achtelfinale

Alexander Zverev steht bei den French Open in Paris im Achtelfinale. Der US-Open-Finalist gewann am Freitagabend in der dritten Runde gegen den Italiener Marco Cecchinato ohne große Mühe mit 6:1, 7:5, 6:3. Zverev benötigte lediglich 1:47 Stunden für seinen Erfolg.

Im Kampf um den Einzug ins Viertelfinale geht es für die deutsche Nummer eins nun am Sonntag gegen einen weiteren Italiener. Dann ist der 19 Jahre alte Tennis-Shootingstar Jannik Sinner der Gegner des gebürtigen Hamburgers.

(L'essentiel/dpa)