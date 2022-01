«Novax» Djokovic darf ohne Impfung zur Australian Open

Nun ist es fix. Der Tennis-Superstar Novak Djokovic nimmt an den Australian Open teil. Dies gab der Serbe am Dienstag auf Instagram bekannt. «Ich habe in den Ferien eine fantastische Zeit mit meinen Lieben verbracht und heute geht es mit einer Ausnahmegenehmigung nach Down Under», so der Weltranglisten-Erste.

Bis zuletzt hatte der 34-Jährige seinen Impfstatus nicht veröffentlicht und äußerte sich immer und immer wieder skeptisch in diese Richtung. Jetzt ist auch klar, wieso: Djokovic ist noch gar nicht oder zumindest nicht vollständig geimpft. James Merlino, der stellvertretende Ministerpräsident des Bundesstaates Victoria, betonte zuletzt immer wieder, medizinische Ausnahmen seien «kein Schlupfloch für privilegierte Tennisspieler».

Nun hat es anscheinend doch ein solches «Schlupfloch» gegeben. Fakt ist: Eine medizinische Ausnahme ist nur dann möglich, wenn sie durch zwei Experten-Teams genehmigt wird. Und: Für die Australian Open wäre ein Turnier ohne Djokovic ein großer Verlust gewesen. Schließlich hat der Serbe viele Fans weltweit.

Entscheid wirft Fragen auf

Dennoch werden mit der Ankündigung des Topstars nicht alle glücklich sein. So zum Beispiel all diejenigen Tennis-Spielerinnen und -Spieler, die wegen der Corona-Impfung auf das Turnier in Australien verzichteten. So reist etwa das Top-Talent Olivia Gadecki freiwillig nicht nach Down Under, da sie eine Corona-Impfung ablehnt.



Aber auch nicht direkt Betroffene fragen sich: Warum stellt Djokovic eine Ausnahme dar? Warum ermöglichen die Veranstalter ihm die Chance auf die Titelverteidigung? «Wir würden Novak liebend gern hier sehen, aber er weiß, dass er geimpft sein muss, um zu spielen», hatte Turnierdirektor Craig Tiley noch im November gesagt.

Tennis-Fans irritiert

Auch in Fankreisen ist diese plötzliche Kehrtwende schwer nachzuvollziehen: «Schande, Doppelmoral», schreibt beispielsweise ein Twitter-User. Ein anderer fragt sich: «Wie korrupt ist denn das? Wie kann es sein, dass eine so egoistische Person die Regeln biegen kann?» Damit sind die beiden Fans alles andere als allein. Abertausende solcher kritischer Beiträge sind zurzeit im Netz zu finden.

«Novax» Djokovic, wie ihn ein dritter User nennt, wird in Melbourne versuchen, zum zehnten Mal das Australian Open für sich zu entscheiden. Mit seinem 21. Grand-Slam-Titel würde er zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen. Momentan teilt er sich die Bestmarke mit seinen Rivalen Roger Federer und Rafael Nadal. Federer fehlt dieses Jahr aufgrund seiner anhaltenden Knieprobleme, Nadal wird nach positivem Test kurz vor Weihnachten wohl antreten.

(L'essentiel/nih/sih)