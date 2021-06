Zverev steht im Halbfinale und will noch weit mehr

Nach dem ersten Halbfinal-Einzug bei den French Open in seiner Karriere ging es für Alexander Zverev nicht etwa zum Feiern, sondern direkt wieder auf den Trainingsplatz. «Ich wollte meinen Rhythmus beim Aufschlag wieder finden», begründete Zverev die etwas ungewöhnliche Maßnahme. Zuvor hatte er am Dienstag ohne zu glänzen gegen den Spanier Alejandro Davidovich Fokina mit 6:4, 6:1, 6:1 gewonnen und damit zum dritten Mal bei einem Grand-Slam-Turnier den Sprung in die Vorschlussrunde geschafft. Sein großer Traum vom ersten Grand-Slam-Titel lebt damit weiter.

"I learned how to deal with the situation a little bit better, I'm maybe a little bit calmer at the tournaments. But the end goal hasn't changed."



After sprinting to a first Paris semi-final in just over an hour and a half, Zverev is focused on the next step