Zverev fordert den Djoker im Halbfinale in Turin

Olympiasieger Alexander Zverev ist zum dritten Mal nach 2018 und 2019 ins Halbfinale des Saisonfinals der besten Tennisprofis des Jahres eingezogen. Der 24 Jahre alte Hamburger setzte sich am Donnerstag in Turin gegen den polnischen Weltranglisten-Neunten Hubert Hurkacz souverän 6:2, 6:4 durch und sicherte sich damit Platz zwei in seiner roten Vorrundengruppe.

Im Halbfinale am Samstag fordert der beste deutsche Tennisspieler damit den serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic heraus, den er auf seinem Weg zum Olympia-Gold in Tokio in der Vorschlussrunde überraschend bezwungen hatte. Die ATP Finals hatte Zverev 2018 für sich entschieden.

