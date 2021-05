Nadal nach verrückter Partie im Viertelfinale

Was für ein Tennis-Krimi. Der neunfache Sieger von Rom, Rafael Nadal, gewinnt nach über dreieinhalb Stunden gegen Denis Shapovalov im Achtelfinale des Masters-1000-Turnier in Rom. Der Spanier gewinnt seine Partie in drei Sätzen mit 6:3, 6:4 und 7:6. Im ersten Satz ließ der Kanadier Shapovalov dem Sandkönig fast keine Chance. Er dominierte die Ballwechsel nach belieben und hetzte Nadal über den Platz. Nadal war erstaunlich schlecht bei eigenem Aufschlag.

Nicht einmal die Hälfte der Punkte konnte er bei seinem Service einfahren. Im zweiten Satz lag Shapovalov, die Weltnummer 13, zwischenzeitlich mit 3:0-Sätzen in Führung. Doch mit der Niederlage vor Augen drehte der Sandkönig so richtig auf und konnte nach 0:3 Sätzen im Hintertreffen den Satz kehren und gewann ihn mit 6:4.

Im dritten Satz war es dann wieder Shapovalov, dem das frühe Break gelang. Nadal steckte den Kopf aber nicht in den Sand und realisierte gleich das Re-Break. Doch die Partie war hart umkämpft. Beim Stand von 5:5 hatte Nadal drei Breakbälle, Shapovalov wehrte alle ab und gewann sein Aufschlagspiel zum 6:5. So schnell ließ sich der Sandplatzkönig aber nicht abschießen und bracht sein Game zum 6:6 durch, es ging ins Tie-Break. Dort ließ der Spanier nichts anbrennen und gewinnt schlussendlich das Spiel mit 3:6, 6:3 und 7:6. Somit steht Nadal im Viertelfinale des Masters-1000 in Rom.

(L'essentiel/Florian Osterwalder)